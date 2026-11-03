Мерц розповів, чому мирні переговори неможливі без Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа хоче і повинна брати участь у мирних переговорах, оскільки без неї неможливе вирішення ключових питань.

Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, передає "Європейська правда".

Мерц зазначив, що локальне припинення вогню в Олешках може стати прикладом для домовленостей про припинення атак на енергетику та у Чорному морі. Досі, за його словами, Росія підривала ці зусилля.

"Новий раунд мирних переговорів є правильним кроком. Європа хоче і повинна брати участь у цьому процесі. Ключові питання мирного врегулювання – це санкції та архітектура безпеки. Їх неможливо вирішити без нашої участі. Це розуміють усі сторони", – заявив канцлер.

"Тепер Росія має довести свою готовність до серйозних переговорів. А доти ми будемо посилювати наш тиск на Москву і надалі всіма силами підтримуватимемо Україну", – наголосив він.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив, що тристоронні переговори про завершення російсько-української війни відбудуться наступного тижня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Президент Чехії Петр Павел раніше заяви, що наразі існує вікно можливостей, коли можна було б долучитися до переговорів, але воно може закритися через намагання знайти повністю єдину позицію всіх європейських країн.