Мерц рассказал, почему мирные переговоры невозможны без Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа хочет и должна участвовать в мирных переговорах, поскольку без неё невозможно решить ключевые вопросы.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, передает "Европейская правда".

Мерц отметил, что локальное прекращение огня в Олешках может стать примером для договоренностей о прекращении атак на энергетику и в Черном море. До сих пор, по его словам, Россия подрывала эти усилия.

"Новый раунд мирных переговоров – это правильный шаг. Европа хочет и должна участвовать в этом процессе. Ключевые вопросы мирного урегулирования – это санкции и архитектура безопасности. Их невозможно решить без нашего участия. Это понимают все стороны", – заявил канцлер.

"Теперь Россия должна доказать свою готовность к серьёзным переговорам. А до тех пор мы будем усиливать наше давление на Москву и в дальнейшем всеми силами поддерживать Украину", – подчеркнул он.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф объявил, что трехсторонние переговоры о завершении российско-украинской войны состоятся на следующей неделе в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

Президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что в настоящее время существует окно возможностей, когда можно было бы присоединиться к переговорам, но оно может закрыться из-за попыток выработать полностью единую позицию всех европейских стран.