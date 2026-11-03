Мерц: якщо Трамп запросить Путіна на G20, то і Зеленський там має бути

Якщо президент США Дональд Трамп вирішить запросити російського правителя Владіміра Путіна на саміт G20 у Маямі і буде йтися про Україну, то і Україна має бути на цій зустрічі.

Про це Мерц сказав на пресконференції з Зеленським у Берліні, передає "Європейська правда".

Мерц зазначив, що господарю саміту вирішувати, яких гостей запрошувати.

"Якщо президент Трамп вирішить запросити російського президента, то треба говорити про Україну. А якщо ми маємо говорити про Україну, то президент України має бути за столом", – сказав він.

"Тому не можна прийняти, щоб інші країни вирішували долю України без залучення України. А якщо Україна буде за столом, то Європа також там буде", – заявив канцлер.

Тому, він зазначив, у Європи ведуться переговори щодо підготовки до цього саміту. За словами Мерца, не можна втрачати шансу до дипломатичного врегулювання війни.

Мерц також заявив, що Європа хоче і повинна брати участь у мирних переговорах, оскільки без неї неможливе вирішення ключових питань.

Він також сказав, що його країна і надалі підтримуватиме Україну та згадав про реалізацію домовленостей про додаткову допомогу у сфері ППО та енергетики.