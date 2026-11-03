Мерц пообіцяв реалізацію домовленостей щодо додаткової допомоги Україні в ППО і енергетиці

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну та згадав про реалізацію домовленостей про додаткову допомогу у сфері ППО та енергетики.

Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, передає "Європейська правда".

За словами Мерца, Україна може розраховувати на підтримку Німеччини.

"Ми й надалі надаватимемо їй допомогу в повному обсязі. Напередодні зими особливо важливими є два напрями: протиповітряна оборона та енергетика. Під час нашої зустрічі в Києві ми домовилися про додаткову допомогу. Зараз ми реалізуємо ці домовленості", – сказав канцлер.

"Німецький бізнес також готовий долучатися. Ми хочемо поглибити цю співпрацю 20 листопада в Берліні під час IX Німецько-Українського економічного форуму. Це відповідає інтересам обох сторін", – додав Мерц.

Президент Володимир Зеленський прибув у вівторок, 3 листопада, з командою у Берлін.

Варто зауважити, що цей візит відбувається на тлі того, як спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив раніше, що цього тижня пройде зустріч американської команди з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО у Брюсселі, де зокрема обговорять гарантії безпеки для України. У НАТО підтвердили майбутню зустріч.