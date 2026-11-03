Мерц: если Трамп пригласит Путина на G20, то и Зеленский должен там быть

Если президент США Дональд Трамп решит пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами и речь пойдет об Украине, то и Украина должна присутствовать на этой встрече.

Об этом Мерц заявил на пресс-конференции с Зеленским в Берлине, передает "Европейская правда".

Мерц отметил, что хозяину саммита решать, каких гостей приглашать.

"Если президент Трамп решит пригласить российского президента, то нужно говорить об Украине. А если мы должны говорить об Украине, то президент Украины должен быть за столом", – сказал он.

"Поэтому недопустимо, чтобы другие страны решали судьбу Украины без участия самой Украины. А если Украина будет за столом, то Европа также там будет", – заявил канцлер.

Поэтому, как он отметил, в Европе ведутся переговоры по подготовке к этому саммиту. По словам Мерца, нельзя упускать шанс на дипломатическое урегулирование войны.

Мерц также заявил, что Европа хочет и должна участвовать в мирных переговорах, поскольку без неё невозможно решить ключевые вопросы.

Он также сказал, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину, и упомянул о реализации договоренностей о дополнительной помощи в сфере ПВО и энергетики.