Тофан заявив, що підозрює "державний суб’єкт" у кібератаках на урядові бази даних Молдови

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан повідомив, що за хвилею кібератак на урядові бази даних країни підозрюється державний суб’єкт, хоча не назвав жодну конкретну державу.

Про це він заявив Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Хакери зламали урядові бази даних, отримавши доступ до ідентифікаційних номерів громадян Молдови. Василе Тофан заявив, що список підозрюваних у кібератаці – "не дуже довгий".

"Системи реєстрації громадян зазнали атак, і з баз даних було викрадено близько 750 тисяч записів. Ми підозрюємо, що за цим стоїть державний суб’єкт, і, з огляду на те, що відбувається в Європі, це питання залишатиметься на порядку денному європейських країн", – сказав прем’єр-міністр Молдови.

Останнім часом Європа стала об’єктом частих хакерських атак, вказує видання, деякі з яких, як підозрюють, пов’язані з Росією.

Нагадаємо, хакери викрали з урядових систем Молдови дані приблизно 750 тисяч жителів Молдови.

Василе Тофан після витоку з урядових систем даних заявив про необхідність більше інвестувати в безпеку та бути готовими до зростання кількості кібератак.