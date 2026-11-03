Тофан заявил, что подозревает "госсубъект" в кибератаках на правительственные базы данных Молдовы

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан сообщил, что в серии кибератак на правительственные базы данных страны подозревается государственный субъект, хотя и не назвал ни одного конкретного государства.

Об этом он заявил Euronews, сообщает "Европейская правда".

Хакеры взломали правительственные базы данных, получив доступ к идентификационным номерам граждан Молдовы. Василе Тофан заявил, что список подозреваемых в кибератаке – "не очень длинный".

"Системы регистрации граждан подверглись атакам, и из баз данных было похищено около 750 тысяч записей. Мы подозреваем, что за этим стоит государственный субъект, и, учитывая то, что происходит в Европе, этот вопрос будет оставаться на повестке дня европейских стран", – сказал премьер-министр Молдовы.

В последнее время Европа стала объектом частых хакерских атак, отмечает издание, некоторые из которых, как подозревают, связаны с Россией.

Напомним, хакеры похитили из правительственных систем Молдовы данные примерно 750 тысяч жителей страны.

Василе Тофан после утечки данных из правительственных систем заявил о необходимости больше инвестировать в безопасность и быть готовыми к росту числа кибератак.