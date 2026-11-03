Опрос: британцы хотели бы, чтобы на промежуточных выборах в США победили демократы

Согласно новому опросу, британцы хотели бы, чтобы на промежуточных выборах в США победили демократы, и считают, что победа республиканцев будет более рискованной для мира.

Опрос был проведен компанией PF Global для Politico, передает "Европейская правда".

Опрос показал, что 40% британцев предпочитают, чтобы демократы получили контроль над Конгрессом на выборах в США во вторник, тогда как лишь 15% отдают предпочтение республиканцам.

Даже среди сторонников Reform UK – правой партии, возглавляемой соратником Дональда Трампа Найджелом Фараджем, – лишь 27% хотят победы республиканцев, тогда как 21% – демократов.

Британцы считают, что сохранение республиканцами контроля над Конгрессом является более рискованным исходом для мира: треть опрошенных ожидает, что ситуация в мире станет более хаотичной, если партия президента США будет контролировать Конгресс, тогда как 17% полагают, что хаоса станет меньше.

Трамп уже давно непопулярен среди британской общественности: 55% опрошенных считают, что его президентство было вредным для Великобритании, тогда как 17% считают, что оно было полезным. Его администрация несколько более популярна среди сторонников партии "Reform UK", но 38% из них всё равно относятся к ней негативно, тогда как 27% – положительно.

Согласно опросу PF Global, британцы считают ряд других стран и блоков более надёжными партнёрами, чем США. Лишь 35% доверяют США как надежному союзнику Великобритании – это значительно ниже, чем в случае с Австралией (66%), Канадой (65%), Германией (54%), Европейским союзом (53%) и Францией (50%). Среди семи предложенных вариантов респонденты считали лишь Китай менее надежным партнером, чем США.

В Соединенных Штатах во вторник открылись избирательные участки для голосования на промежуточных выборах в Конгресс, на которых миллионы американцев выберут Палату представителей и треть Сената.

Предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что Демократическая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса США.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды" Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США или смотрите видео.