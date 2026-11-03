М’ясна галузь Великої Британії постраждала від кібератак, які уразили супермаркети по Європі

Підприємства ланцюга постачання харчових продуктів у Великій Британії зазнали впливу кібератаки, яка в понеділок, 2 листопада, вразила холодильники та морозильні камери супермаркетів по всій Європі.

Про це інформує BBC, повідомляє "Європейська правда".

Національний центр кібербезпеки Великої Британії повідомив, що у країні теж були випадки, коли хакери скористалися вразливістю технологій постачальників продуктів. Зокрема, Британська асоціація незалежних постачальників м’яса повідомила, що деякі з її понад 300 членів теж постраждали від атак. В одного з постачальників температура в холодильних камерах піднялася до 100 °C.

Речник асоціації Тоні Гудгер зазначив, що на той момент холодильники були порожні, тому втрат продукції не сталося, але закликав підприємства бути пильними.

Як повідомляли раніше, сотні магазинів у різних країнах Європи стали жертвами нічного хакерського нападу, внаслідок якого зіпсувалися свіжі та заморожені продукти на суму, що, за оцінками, сягає мільйонів євро.

У цих атаках були використані вразливості в деяких системах дистанційного керування та управління холодильними установками, що виявили у сфері кібербезпеки ще кілька місяців тому.

Нагадаємо, десятки супермаркетів у Бельгії, Люксембурзі, Естонії, а також Швеції постраждали від хакерської атаки 2 листопада.

А на тлі хакерських атак на системи охолодження в італійських супермаркетах уряд Італії скликає консультації за участю директора Національного агентства кібербезпеки та очільників розвідувальних агентств.