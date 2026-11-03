Мясная отрасль Великобритании пострадала от кибератак, затронувших супермаркеты в Европе

Предприятия цепочки поставок продуктов питания в Великобритании подверглись кибератаке, которая в понедельник, 2 ноября, затронула холодильники и морозильные камеры супермаркетов по всей Европе.

Об этом сообщает BBC, передает "Европейская правда".

Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что в стране также были случаи, когда хакеры воспользовались уязвимостью технологий поставщиков продуктов. В частности, Британская ассоциация независимых поставщиков мяса сообщила, что некоторые из её более чем 300 членов также пострадали от атак. У одного из поставщиков температура в холодильных камерах поднялась до 100 °C.

Пресс-секретарь ассоциации Тони Гудгер отметил, что на тот момент холодильники были пусты, поэтому потерь продукции не произошло, но призвал предприятия быть бдительными.

Как сообщалось ранее, сотни магазинов в разных странах Европы стали жертвами ночной хакерской атаки, в результате которой испортились свежие и замороженные продукты на сумму, которая, по оценкам, достигает миллионов евро.

В этих атаках были использованы уязвимости в некоторых системах дистанционного управления холодильными установками, обнаруженные в сфере кибербезопасности еще несколько месяцев назад.

Напомним, десятки супермаркетов в Бельгии, Люксембурге, Эстонии, а также Швеции пострадали от хакерской атаки 2 ноября.

А на фоне хакерских атак на системы охлаждения в итальянских супермаркетах правительство Италии созывает консультации с участием директора Национального агентства кибербезопасности и руководителей разведывательных агентств.