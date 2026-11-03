У Німеччині затримали ще одного підорюваного у підпалі станції Starlink у Польщі
Через шість тижнів після ймовірного підпалу наземної станції системи супутникового зв’язку Starlink у Польщі в німецькій землі Баден-Вюртемберг затримано ще одного підозрюваного.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
За даними прокуратури Штутгарта та Управління кримінальної поліції землі Баден-Вюртемберг, затриманий є громадянином Туреччини.
Його затримали в районі Ройтлінген, і, як вважається, саме він замовив напад двом іншим підозрюваним, яких раніше заарештували в Баден-Вюртемберзі.
Нагадаємо, 23 вересня сталась пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська.
Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.
14 жовтня писали, що двох турків, затриманих у Німеччині за підозрою у підпалі станції Starlink у Волі-Кробовській, заарештували.