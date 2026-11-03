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У Німеччині затримали ще одного підорюваного у підпалі станції Starlink у Польщі

Новини — Вівторок, 3 листопада 2026, 19:14 — Іванна Костіна

Через шість тижнів після ймовірного підпалу наземної станції системи супутникового зв’язку Starlink у Польщі в німецькій землі Баден-Вюртемберг затримано ще одного підозрюваного.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За даними прокуратури Штутгарта та Управління кримінальної поліції землі Баден-Вюртемберг, затриманий є громадянином Туреччини.

Його затримали в районі Ройтлінген, і, як вважається, саме він замовив напад двом іншим підозрюваним, яких раніше заарештували в Баден-Вюртемберзі.

Нагадаємо, 23 вересня сталась пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

14 жовтня писали, що двох турків, затриманих у Німеччині за підозрою у підпалі станції Starlink у Волі-Кробовській, заарештували

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