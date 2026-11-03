В Германии задержали ещё одного подозреваемого в поджоге станции Starlink в Польше

Спустя шесть недель после предполагаемого поджога наземной станции системы спутниковой связи Starlink в Польше в немецкой земле Баден-Вюртемберг задержан ещё один подозреваемый.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По данным прокуратуры Штутгарта и Управления уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг, задержанный является гражданином Турции.

Его задержали в районе Ройтлингена, и, как считается, именно он заказал нападение двум другим подозреваемым, которых ранее арестовали в Баден-Вюртемберге.

Напомним, 23 сентября произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польской деревне Воля-Кробовска.

Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.

14 октября сообщалось, что двое турок, задержанных в Германии по подозрению в поджоге станции Starlink в Воле-Кробовской, были арестованы.