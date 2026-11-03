ЗМІ: у 2027 Єврокомісія ініціюватиме менше законів через тиск правих політсил

У 2027 році Європейська комісія зосередить свою увагу на імплементації чинного законодавства та зменшенні навантаження на національні уряди, а не на ініціюванні нових законів.

Про це пише Rapporteur з посиланням на ще не оприлюднений документ Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Пріоритетом Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн у 2027 році стане прискорення ухвалення вже запропонованих законодавчих актів та продовження курсу на дерегуляцію, інформує видання.

Згідно з документом, наступний рік чиновники ЄС проведуть, "зосередившись на обмеженій кількості ключових ініціатив, що зміцнюють здатність ЄС діяти в умовах світу, що стрімко змінюється".

Як повідомляє видання, Єврокомісія прагне скоротити обсяг нових законодавчих актів, які вона розробляє – значною мірою у відповідь на вимоги лідерів правих сил, які наполягають на спрощенні законодавчого апарату ЄС.

Робоча програма Комісії на 2025 рік містила 45 ініціатив, на 2026 рік – 38, а ця найновіша – лише 23.

Під час внутрішніх обговорень робочої програми деякі високопосадовці вимагали ввести мораторій на будь-яке нове законодавство.

Це буде передостання робоча програма фон дер Ляєн, за умови, що вона залишить посаду у 2029 році.

Також лідери країн ЄС, такі як прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, закликали Брюссель уповільнити законодавчий процес у ЄС, вимагаючи введення "аварійного гальма" щодо заходів, які вони відкидають.

Нагадаємо, німецькі ультраправі заявили про бажання співпраці з Трампом і зупинки допомоги для України.

А у Литві продовжили заборону на видачу бюджетних дотацій ультраправій партії.