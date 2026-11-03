СМИ: в 2027 году Еврокомиссия будет инициировать меньше законов из-за давления правых политсил

В 2027 году Европейская комиссия сосредоточит своё внимание на внедрении действующего законодательства и снижении нагрузки на национальные правительства, а не на инициации новых законов.

Об этом пишет Rapporteur со ссылкой на ещё не обнародованный документ Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Приоритетом Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен в 2027 году станет ускорение принятия уже предложенных законодательных актов и продолжение курса на дерегуляцию, сообщает издание.

Согласно документу, следующий год чиновники ЕС проведут, "сосредоточившись на ограниченном количестве ключевых инициатив, укрепляющих способность ЕС действовать в условиях стремительно меняющегося мира".

Как сообщает издание, Еврокомиссия стремится сократить объем разрабатываемых ею новых законодательных актов – в значительной степени в ответ на требования лидеров правых сил, настаивающих на упрощении законодательного аппарата ЕС.

Рабочая программа Комиссии на 2025 год содержала 45 инициатив, на 2026 год – 38, а эта новейшая – всего 23.

В ходе внутренних обсуждений рабочей программы некоторые высокопоставленные чиновники требовали ввести мораторий на любое новое законодательство.

Это будет предпоследняя рабочая программа фон дер Ляйен, при условии, что она покинет пост в 2029 году.

Также лидеры стран ЕС, такие, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, призвали Брюссель замедлить законодательный процесс в ЕС, требуя введения "аварийного тормоза" в отношении мер, которые они отвергают.

Напомним, немецкие ультраправые заявили о желании сотрудничества с Трампом и прекращении помощи Украине.

А в Литве продлили запрет на выдачу бюджетных дотаций ультраправой партии.