У Литві продовжили заборону на видачу бюджетних дотацій ультраправій партії

Центральна виборча комісія Литви ухвалила рішення продовжити призупинення виділення дотацій з державного бюджету ультраправій партії "Зоря Німану" через порушення нею виборчого законодавства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Згідно з рішенням ЦВК, 243 тисячі євро, передбачені для партії "Зоря Німану" з держбюджету на друге півріччя 2026 року, залишаться нерозподіленими.

За таке рішення проголосували 9 членів комісії, 1 висловився "проти".

Рішення не виділяти бюджетні асигнування ультраправій партії ухвалили з урахуванням раніше виявлених грубих порушень Виборчого кодексу та Закону про політичні організації, пов’язаних із незаконним фінансуванням кампаній під час виборів до Сейму та президентських виборів 2024 року.

Член ЦВК Йоліта Баушите заявила, що ці порушення були систематичними. Вона наголосила, що державне фінансування зобов’язує партії дотримуватися законів.

"Це – кошти платників податків, і їхнє виділення нерозривно пов’язане з обов’язком партій дотримуватися законів, забезпечувати прозорість фінансування та належний облік коштів", – зазначила вона під час засідання.

На думку Баушите, відмова у виділенні дотацій на один рік є пропорційною характеру та масштабу виявлених порушень.

Це вже друге півріччя поспіль, коли "Зоря Німану" не отримує дотації з державного бюджету. Фінансування партії за перше півріччя 2026 року також не було виділено через раніше виявлені грубі порушення Закону про політичні організації, пов’язані з орендою автомобілів, що фінансувалася коштом державного бюджету.

Минулого місяця правоохоронні органи Литви провели обшуки в будинках деяких членів правління ультраправої партії "Зоря Німану".

Нагадаємо, раніше ультраправа "Зоря Німану" входила до керівної коаліції в Литві. На початку червня Соціал-демократична партія заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви".

У липні Сейм Литви затвердив оновлений уряд на чолі з Міндаугасом Сінкявічюсом.