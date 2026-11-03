Круїзний лайнер обшукали в грецькому порту після повідомлення про замінування

Після повідомлення про замінування група саперів провела обшук круїзного лайнера в грецькому порту Сірос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За отриманою інформацією, судно Crown Iris, що плаває під прапором Панами та належить ізраїльській компанії, готувалося до відплиття до Хайфи (Ізраїль) з 940 пасажирами та 597 членами екіпажу на борту.

Огляд провела команда портової адміністрації за допомогою спеціально навченої собаки-шукача та дайвера з приватного сектору. Очікувалося, що до операції також приєднається підрозділ підводних місій берегової охорони для проведення другого, більш ретельного огляду.

За останніми даними, під час попереднього огляду підозрілих предметів виявлено не було.

Днем раніше влада острова Сірос заборонила заплановану акцію протесту лівої групи проти запланованого на вівторок причалу круїзного лайнера, посилаючись на потенційні загрози громадському порядку та економіці острова.

П’ять різних повідомлень про вибухівку на борту п’яти європейських авіарейсів надійшли ввечері 2 листопада та протягом дня 3 листопада.

Минулого місяця в аеропорту нідерландського міста Ейндговен виявили два вибухові пристрої, які могли залишитися з часів Другої світової війни.