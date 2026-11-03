Круизный лайнер обыскали в греческом порту после сообщения о заминировании

После сообщения о заминировании группа саперов провела обыск круизного лайнера в греческом порту Сирос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По полученной информации, судно Crown Iris, плавающее под флагом Панамы и принадлежащее израильской компании, готовилось к отплытию в Хайфу (Израиль) с 940 пассажирами и 597 членами экипажа на борту.

Осмотр провела команда портовой администрации с помощью специально обученной собаки-ищейки и дайвера из частного сектора. Ожидалось, что к операции также присоединится подразделение подводных миссий береговой охраны для проведения второго, более тщательного осмотра.

По последним данным, в ходе предварительного досмотра подозрительных предметов обнаружено не было.

Днем ранее власти острова Сирос запретили запланированную акцию протеста левой группы против причала круизного лайнера, запланированного на вторник, сославшись на потенциальные угрозы общественному порядку и экономике острова.

Пять различных сообщений о взрывчатке на борту пяти европейских авиарейсов поступили вечером 2 ноября и в течение дня 3 ноября.

В прошлом месяце в аэропорту нидерландского города Эйндховен обнаружили два взрывных устройства, которые, возможно, остались со времён Второй мировой войны.