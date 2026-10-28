В аеропорту в Нідерландах знайшли два вибухові пристрої часів Другої світової

В аеропорту нідерландського міста Ейндговен виявили два вибухові пристрої, які могли залишитися з часів Другої світової війни.

Про це пише NOS із посиланням на слова речника Королівської нідерландської військової поліції, передає "Європейська правда".

Боєприпаси знайшли під час підготовчих робіт до масштабної реконструкції аеропорту. Старт робіт запланований на початок наступного року.

За словами речника, серед виявлених предметів є мінометний снаряд, тоді як другий поки не вдалося ідентифікувати.

Знешкодженням вибухонебезпечних предметів займеться спеціалізований підрозділ Міністерства оборони Нідерландів.

Наразі виявлення вибухових пристроїв не спричинило перебоїв у роботі аеропорту.

Напередодні писали, що у Доломітових Альпах внаслідок стрімкого танення льодовиків виявили значну кількість нерозірваних боєприпасів часів Першої світової війни.

Нещодавно у польському Щецині проводили операцію зі знешкодження та вилучення нерозірваної авіабомби часів Другої світової війни.

На початку вересня у Польщі фермер під час роботи на полі виявив понад 700 небезпечних предметів часів Другої світової війни.