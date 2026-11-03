Трамп назвал Гренландию самым большим подарком, который Европа когда-либо делала США

Президент США Дональд Трамп назвал Гренландию самым большим подарком, который когда-либо получали Соединённые Штаты.

Об этом он заявил во вторник во время телефонного разговора с Fox News, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Трамп выступил во время эфира, посвященного промежуточным выборам во вторник.

"Помните, [Европа] только что преподнесла Соединённым Штатам самый большой подарок, который мы когда-либо получали. Вы знаете, что это было? Гренландия. Мы только что получили Гренландию, вы это знаете, правда?" – сказал он.

Кто-то из участников беседы поспешил пояснить, что Трамп имел в виду "военное соглашение".

До сентября Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы США взяли под контроль этот большой, богатый полезными ископаемыми остров, являющийся автономной территорией в составе Королевства Дании, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

В середине октября Трамп заявил, что в "нашей" Гренландии готовятся начать масштабную разведку нефти, газа и полезных ископаемых.

Заявление Трампа прозвучало спустя более четырёх недель после того, как США, Гренландия и Дания подписали новое соглашение о безопасности с целью усиления американского военного и безопасности присутствия на острове.