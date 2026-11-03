Україна та партнери обговорять у Брюсселі гарантії безпеки і "План процвітання"

Протягом 4-5 листопада представники українського уряду працюватимуть з партнерами у Брюсселі над гарантіями безпеки та "Планом процвітання" (Prosperity Plan) для України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву у Facebook голови Служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова.

Зустріч прийматиме Європейська комісія. З українського боку до роботи долучаться команди міністерств економіки, фінансів, оборони та Офісу Президента. Вони працюватимуть разом із представниками США, Єврокомісії, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку.

"Це продовження переговорів, які відбулися у Флориді та Осло з метою досягнення миру в Україні. Тепер на рівні робочих команд детально пройдемося по напрацюваннях щодо повоєнного відновлення, економічного розвитку та довгострокової стійкості України", – написав Умєров.

У четвер, 5 листопада, зокрема, команди планують продовжити роботу над гарантіями безпеки для України – разом із колегами зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представниками НАТО.

Нагадаємо, "план процвітання" для України ґрунтується на п’яти стовпах: продуктивність, інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи.

Раніше "Європравда" повідомляла, що анонсована спецпредставником президента США Стівом Віткоффом зустріч щодо обговорення гарантій безпеки Україні напередодні перемовин за участі РФ в Абу-Дабі відбудеться у середу, 4 листопада, в штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі.