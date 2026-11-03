Украина и партнеры обсудят в Брюсселе гарантии безопасности и "План процветания"

4–5 ноября представители украинского правительства будут работать с партнерами в Брюсселе над гарантиями безопасности и "Планом процветания" (Prosperity Plan) для Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление в Facebook главы Службы внешней разведки Рустема Умерова.

Встречу будет принимать Европейская комиссия. С украинской стороны к работе присоединятся команды министерств экономики, финансов, обороны и Офиса Президента. Они будут работать вместе с представителями США, Еврокомиссии, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка.

"Это продолжение переговоров, которые состоялись во Флориде и Осло с целью достижения мира в Украине. Теперь на уровне рабочих групп подробно рассмотрим наработки по послевоенному восстановлению, экономическому развитию и долгосрочной устойчивости Украины", – написал Умеров.

В четверг, 5 ноября, в частности, группы планируют продолжить работу над гарантиями безопасности для Украины – совместно с коллегами из США, Великобритании, Франции и Германии, а также представителями НАТО.

Напомним, "план процветания" для Украины основан на пяти столпах: производительность, интеграция Украины в рынок ЕС, инвестиции, доноры и реформы.

Ранее "Европравда" сообщала, что анонсированная спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом встреча по обсуждению гарантий безопасности для Украины накануне переговоров с участием РФ в Абу-Даби состоится в среду, 4 ноября, в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе.