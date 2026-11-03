Молдова, Румунія і Україна провели спільні прикордонні перевірки

Влада Молдови, Румунії та України провела перевірки у стратегічно важливих пунктах пропуску через державний кордон Молдови та у Кишинівському міжнародному аеропорту в рамках міжнародної операції Hotspot Moldova 2026.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Point.

Заходи тривали з 25 жовтня по 1 листопада і були спрямовані на запобігання та боротьбу з транскордонною злочинністю.

За даними генерального інспекторату поліції Молдови, під час операції на регіональному рівні зібрали та перевірили 1474 біометричні профілі. Крім того, провели 567 перевірок проїзних документів та 671 перевірку транспортних засобів.

Для виявлення осіб, причетних до терористичної діяльності або інших злочинів, а також випадків незаконної міграції, поліцейські використовували бази даних Interpol та сучасні технології біометричної ідентифікації.

У заходах взяли участь експерти Interpol та команди з трьох країн-партнерів.

Раніше прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан закликав українських підприємців використовувати молдовську залізницю для експорту товарів у Румунію.

Також Молдова готова поширити проведення спільного контролю на ще двох прикордонних з Україною пункти пропуску.