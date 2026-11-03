Молдова, Румыния и Украина провели совместные пограничные проверки

Власти Молдовы, Румынии и Украины провели проверки на стратегически важных пунктах пропуска через государственную границу Молдовы и в Кишиневском международном аэропорту в рамках международной операции "Hotspot Moldova 2026".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Point.

Мероприятия проходили с 25 октября по 1 ноября и были направлены на предотвращение и борьбу с трансграничной преступностью.

По данным генерального инспектората полиции Молдовы, в ходе операции на региональном уровне было собрано и проверено 1474 биометрических профиля. Кроме того, было проведено 567 проверок проездных документов и 671 проверка транспортных средств.

Для выявления лиц, причастных к террористической деятельности или другим преступлениям, а также случаев незаконной миграции, полицейские использовали базы данных Интерпола и современные технологии биометрической идентификации.

В мероприятиях приняли участие эксперты Интерпола и команды из трёх стран-партнёров.

Ранее премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал украинских предпринимателей использовать молдавскую железную дорогу для экспорта товаров в Румынию.

Также Молдова готова распространить проведение совместного контроля ещё на два пограничных с Украиной пункта пропуска.