Посол ЕС призвала международные СМИ не уставать говорить об Украине

Посол Европейского Союза Катарина Матернова призвала журналистов из других стран не уставать говорить о войне в Украине.

Об этом Матернова написала на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Ведущие украинские журналисты обратились к своим международным коллегам и влиятельным западным СМИ с призывом не отворачиваться от событий в Украине, и, по словам Матерновой, она поддерживает их призыв.

"Как ни парадоксально, но военная усталость набирает обороты именно тогда, когда Россия, в преддверии приближения зимы, усиливает свои атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины до беспрецедентного уровня. Сейчас Украина нуждается в полном внимании демократического мира, в частности в более жестких санкциях против России и непоколебимой поддержке Украины", – написала посол ЕС.

За последние 24 часа Россия совершила более 20 атак на энергетическую инфраструктуру Украины, нацелившись на объекты энергетики в десяти областях. Применялись ракеты, бомбы и реактивные дроны, отмечает Матернова.

"Военная усталость – это роскошь, которую мы не можем себе позволить, пока украинские дети мерзнут, а украинские гражданские жители гибнут, защищая общие для нас европейские ценности", – написала Катарина Матернова.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выразил солидарность с Украиной на фоне смертоносного российского удара авиабомбами по школе в Комышувасе Запорожской области, где раздавали гуманитарную помощь, в понедельник, 2 ноября.

А глава дипломатии ЕС Кая Каллас осудила российскую атаку на железнодорожный вокзал в Днепре и призвала содействовать привлечению виновных к ответственности, в частности через Спецтрибунал по агрессии РФ.