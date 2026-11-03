Корецкий призвал Норвегию стать ключевым донором фонда страхования военных рисков в Украине

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий встретился с министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом и обсудил создание фонда страхования военных рисков.

Об этом премьер-министр написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Корецкий призвал Норвегию стать одним из ключевых доноров фонда, а норвежский бизнес – развивать инвестиционные проекты в Украине. Также министры обсудили расходы Украины в следующем году.

"К сожалению, стоимость войны растет. Даже с учетом объемов помощи, уже подтвержденных нашими партнерами, в 2027 году остается непокрытым 70 миллиардов евро: 30 миллиардов евро на бюджетную поддержку и 40 миллиардов евро на Вооруженные Силы. Только совместными усилиями всех наших партнеров мы сможем решить эту чрезвычайно сложную задачу", – написал Корецкий.

В частности, в 2027 году Норвегия планирует предоставить около 9 млрд евро поддержки Украине в рамках Программы Нансена.

Напомним, правительство Норвегии планирует направить 1 млрд крон (около $107 млн) на привлечение частных норвежских инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

А в конце октября норвежское правительство объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.