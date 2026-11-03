Норвегія спрямує понад $100 млн на залучення інвестицій в українську оборонну промисловість

Уряд Норвегії планує спрямувати 1 млрд крон (близько $107 млн) на залучення приватних норвезьких інвестицій в українську оборонну промисловість.

Про це повідомили в уряді Норвегії, передає "Європейська правда".

Зазначається, що ці кошти призначені для залучення додаткового приватного норвезького капіталу для інвестицій в українську оборонну промисловість.

"Українські оборонні підприємства є лідерами в кількох галузях. Норвезькі інвестиції можуть сприяти ще швидшому розвитку цього сектору, а також надати норвезьким зацікавленим сторонам можливість більш тісно долучитися до цих процесів", – сказав міністр торгівлі та промисловості Сесілі Мюрсет.

Цей бюджет пропонується на три роки, норвезька державна інвестиційна компанія Investinor керуватиме програмою, яка спрямована на різні фонди, що діють у Норвегії та інвестують в українську оборонну промисловість.

"Міцна оборона вимагає потужної оборонної промисловості. А для цього потрібні капітал та інвестиції. Внески уряду Норвегії можуть мобілізувати приватний норвезький капітал для інвестування в українську промисловість та технології. Це партнерство між державним і приватним капіталом забезпечить Україну тим, що їй потрібно для самооборони. І я рада, що Норвегія може до цього долучитися", – акцентував міністр фінансів Єнс Столтенберг.

Наприкінці жовтня норвезький уряд оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.

Також писали, що Норвегія та Фінляндія стануть країнами-лідерами Талліннського механізму в першому півріччі 2027 року, щоб забезпечити безперервність та подальше зміцнення скоординованої цивільної кіберпідтримки України.