Президент Литвы критикует термин "гибридная угроза" в отношении РФ

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал термин "гибридные угрозы", заявив, что он стал "удобным эвфемизмом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Называть российские диверсии и другие операции "гибридными угрозами" стало "способом избежать прямого признания того, что мы переживаем", отметил он в заявлении, обнародованном Администрацией президента, добавив, что "некоторые из недавних атак по своей сути являются кинетическими атаками".

Заявление было обнародовано во время открытия Науседой Берлинской конференции по вопросам безопасности, которую Германия проводит совместно с Литвой.

Президент подчеркнул, что прочные трансатлантические связи остаются основой коллективной безопасности, а большая ответственность Европы за собственную оборону должна укрепить НАТО.

В своей вступительной речи президент также подчеркнул стратегическое партнерство между Литвой и Германией.

Он отметил важность решения Германии о развертывании своей 45-й бронетанковой бригады в Литве и растущее сотрудничество между двумя странами в области оборонной промышленности.

По словам президента, Германия стала важнейшим партнером Литвы в этой сфере. В Литве уже ведется строительство завода по производству артиллерийских боеприпасов компании Rheinmetall, а также начат совместный проект с компанией KNDS по сборке, техническому обслуживанию и ремонту танков Leopard.

Говоря о предстоящем председательстве Литвы в Совете Европейского Союза в первой половине 2027 года, Науседа отметил, что безопасность и оборона, внутренняя безопасность, расширение ЕС и конкурентоспособность будут среди главных приоритетов страны.

По информации Администрации президента, Литва будет стремиться обеспечить долгосрочную и устойчивую поддержку безопасности и обороны Украины, укрепить оборонную готовность Европы, в частности в рамках инициативы Eastern Flank Watch, а также улучшить военную мобильность.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна убежден, что европейские лидеры должны прекратить называть российские атаки "гибридными".

Недавно экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис дал понять, что не поддерживает разговоры о гибридных атаках, когда речь идет о прямых вторжениях вражеских дронов в его страну.