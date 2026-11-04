Конгрессмен-демократ Виндман, родившийся в Киеве, переизбрался в Палату представителей

Член Палаты представителей от Демократической партии украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс США.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты выборов в его округе в Вирджинии, передает Associated Press.

По результатам подсчёта 97% голосов, демократ Евгений Виндман обеспечил себе переизбрание в Палату представителей, обойдя республиканца Дуга А. Олливанта с результатом 59,70% против 37,75%.

Евгений Виндман родился в Киеве, а в четырёхлетнем возрасте вместе с семьёй эмигрировал в США. В Палате представителей он проявил себя как активный сторонник Украины.

Виндман – подполковник армии США в отставке, юрист, а также брат-близнец Александра Виндмана – офицера армии США и бывшего директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США.

С 2018 года Евгений Виндман занимал должность заместителя юридического советника Совета национальной безопасности США, однако Трамп уволил его в 2020 году.

Виндман и его брат давали показания против Трампа по делу о его звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому, который спровоцировал первую попытку импичмента в отношении Трампа.

Рекомендуем ознакомиться с интервью "ЕвроПравды" с Евгением Виндманом – конгрессменом от Демократической партии и одним из адвокатов Украины в Палате представителей США.

Напомним, по предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия теряет большинство в верхней палате – демократы получили 51 место, необходимое им для большинства.

Кроме того, ожидается, что демократы получат большинство и в Палате представителей.

Подробнее о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.