В Британии предупредили: Вестминстерскому дворцу грозит опасность из-за задержки реконструкции

Вестминстерскому дворцу в Великобритании грозит серьезная авария, в частности пожар или внезапное отключение электроэнергии во время торжественного открытия парламента, если не будет ускорена программа его реконструкции.

Об этом говорится в отчете Комитета по государственным финансам (PAC), который предупредил о реальных и все возрастающих рисках из-за постоянных задержек с реставрацией исторического здания, сообщает Sky News, передает "Европейская правда".

По оценкам комитета, без своевременных решений Вестминстерский дворец будет постепенно приходить в упадок, а расходы на его содержание будут расти.

В частности, ожидается, что еженедельные расходы на обслуживание парламентского комплекса в ближайшие годы могут увеличиться с 1,5 млн до 2 млн фунтов стерлингов. В то же время каждый год задержки реконструкции будет добавлять к её стоимости около 420 млн фунтов.

Председатель PAC Джеффри Клифтон-Браун призвал парламентариев не откладывать принятие решений, подчеркнув, что промедление обходится государству в сотни миллионов фунтов.

Он предупредил, что возможные последствия запустения здания могут быть катастрофическими: от отключения электричества в парламенте во время торжественных мероприятий до масштабного пожара, подобного тому, что произошел в соборе Нотр-Дам в Париже.

По его словам, это будет угрожать не только культурному наследию Великобритании, но и жизни и здоровью людей.

В настоящее время парламентариям предстоит сократить количество предложенных сценариев реконструкции с четырёх до двух.

Первый предусматривает полное выселение парламента на время работ. Его стоимость может достичь 15,6 млрд фунтов стерлингов, а продолжительность – до 24 лет.

Второй вариант предполагает частичное выселение, однако реконструкция при таком сценарии может растянуться более чем на 60 лет и обойтись примерно в 40 млрд фунтов.

Отдельно парламентарии должны согласовать начальный этап программы стоимостью до 3 млрд фунтов. Он предусматривает переезд Палаты общин и Палаты лордов во временные помещения, а также перенос части офисов за пределы Вестминстерского дворца.

В то же время Комитет по делам публичных расходов (PAC) выразил обеспокоенность тем, что временная инфраструктура может оказаться не готова к 2032 году, когда, согласно нынешнему графику, парламент должен освободить здание для начала основных реставрационных работ.

Напомним, в начале февраля депутатам Палаты общин и членам Палаты лордов предложили варианты реставрации стоимостью почти 40 млрд фунтов стерлингов Вестминстерского дворца, где проходят заседания законодателей.

Также сообщалось, что Букингемский дворец прекратил проводить приемы иностранных лидеров из-за ремонта.