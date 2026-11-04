Украина надеется закрыть первые переговорные главы по вступлению в ЕС в начале 2027 года

Украина планирует закрыть как можно больше переговорных глав до конца 2027 года – и намерена продолжать евроинтеграцию вместе с Молдовой.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква на EU Accession Exchange Forum, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В Украине продолжается работа по подготовке к IBAR (Interim Benchmark Assessment Report – Отчет Еврокомиссии о выполнении промежуточных бенчмарков). По словам Жовквы, уже в начале следующего года Украина надеется на закрытие некоторых переговорных разделов. А большинство глав планирует закрыть уже к концу 2027 года.

"Четыре кластера уже открыты, я надеюсь на открытие остальных до конца года. В Украине продолжается работа по подготовке к IBAR. И мы начнем закрывать переговорные разделы – не раздел, а именно разделы – уже в начале следующего года", – сказал заместитель главы Офиса президента.

Также Игорь Жовква заявил, что Украина надеется продолжить свой путь евроинтеграции вместе с Молдовой.

"Есть много спекуляций по поводу Украины и Молдовы. Но не воспринимайте эти сообщения как соревнование между нашими государствами. Украина сейчас живет в совершенно других условиях. Но этот путь, который мы начали вместе с Молдовой, мы с ней и завершим", – заявил Жовква.

Напомним, правительство и Европейская комиссия создали Task Force (рабочую группу) на раннем этапе для того, чтобы обеспечить в течение нескольких месяцев принятие законопроектов о верховенстве права и борьбе с коррупцией.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": "Мир" с Венгрией, поддержка Польши и план реформ: первое интервью вице-премьера по евроинтеграции.