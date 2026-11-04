В Молдове заявили, что не считают процесс вступления в ЕС соревнованием с Украиной

Председатель комитета по евроинтеграции парламента Молдовы Адриан Балуцел заявил, что Молдова не рассматривает процесс вступления в ЕС как соревнование с Украиной и надеется, что оба государства успешно станут частью Евросоюза.

Об этом он заявил на форуме EU Accession Exchange Forum, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Для Молдовы евроинтеграция Украины является важнейшим фактором безопасности. Посмотрите на карту: если Украина станет частью ЕС, мы будем защищены от России – так же, как мы защищены сейчас благодаря жертвам, которые приносит Украина в войне. Если Украина будет ближе к вступлению, мы сделаем все, чтобы у нее все получилось. И надеюсь, что Украина видит это так же", – сказал политик.

По словам Балуцела, процесс евроинтеграции Украины и Молдовы должен быть совместным – но не обязательно должен превращаться в соревнование.

"Мы должны сосредоточиться на совместном интеграционном процессе. Сейчас мы видим хорошее сотрудничество между нашими государствами. Существует мнение, что это гонка, но это не так. Для меня это скорее забег во времени, чтобы как можно быстрее войти в ЕС. Мы хотим, чтобы Молдова была защищена геополитически и стала частью Евросоюза, частью свободного мира", – сказал Балуцел.

Напомним, уже в этом году Молдова может инициировать в ЕС оценку IBAR – отчет о выполнении промежуточных показателей в переговорах о вступлении, что позволит перейти к закрытию переговорных глав.

Подробнее об этом читайте в статье "Конкурент на пути в ЕС. Как Украине открыли кластеры и почему придется догонять Молдову".