ЕС обнародовал отчет о расширении-2026: Украина в группе лидеров евроинтеграции

Европейская комиссия в среду, 4 ноября 2026 года, представила ежегодный пакет документов о расширении Европейского Союза (Enlargement Package 2026), в котором оценила прогресс десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС: Украина вошла в четверку государств, демонстрирующих наибольший прогресс.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, говорится в официальных документах Еврокомиссии, входящих в Пакет расширения (сообщение и отчет по Украине).

По результатам оценки процесса расширения ЕС можно условно выделить три группы стран: четыре государства – Украина, Молдова, Черногория и Албания – демонстрируют значительный прогресс и активно продвигаются к членству.

Еще в трех странах – Северной Македонии, Боснии и Герцеговине и Косово – евроинтеграционный процесс фактически стагнирует. А в трех – Сербии, Грузии и Турции – наблюдается регресс в отдельных сферах или длительное блокирование переговоров о вступлении.

"Украина сохранила приверженность программе реформ в сфере европейской интеграции, в частности продолжая демонстрировать, что ее институциональная система борьбы с коррупцией является эффективной, а специализированные антикоррупционные органы в целом продолжают работать независимо и эффективно", – говорится в документе.

Среди направлений, в которых Украина продемонстрировала хороший прогресс, названы реформа государственного управления, развитие конкурентоспособности экономики, цифровая трансформация, финансовые услуги, таможенная сфера, энергетика, сельское хозяйство, наука и образование.

В то же время Брюссель подчеркнул необходимость ускорить судебную и антикоррупционную реформы и выполнить обязательства, предусмотренные дорожной картой по верховенству права.

Прогресс других государств-кандидатов ЕС оценил следующим образом:

Черногория – остается наиболее продвинутой страной по формальным результатам переговоров. Она открыла все 33 переговорные главы, 21 из которых уже предварительно закрыла. Подгорица стремится завершить переговорный процесс до конца 2026 года.

Албания – демонстрирует значительный прогресс. Тирана открыла все 33 переговорные главы и предварительно закрыла четыре. Ее цель – завершить переговоры до конца 2027 года. В то же время стране предстоит продолжать реформы в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и государственного управления.

Молдова, как и Украина, открыла четыре из шести переговорных кластеров. Еврокомиссия отмечает быстрое продвижение страны и ее реформаторские усилия. Согласно предварительным данным относительно дорожной карты, Кишинев может предварительно завершить переговоры по 25 главам в 2027 году, если выполнит необходимые требования. В то же время окончательная дата завершения переговоров о вступлении для Молдовы не установлена.

Северная Македония – остается заблокированной; основным препятствием является невыполнение договоренностей о внесении конституционных изменений, в частности включении болгарской общины в текст Конституции.

Босния и Герцеговина – получила политическое решение ЕС об открытии переговоров еще в марте 2024 года, однако первая межправительственная конференция до сих пор не состоялась. Внутриполитические противоречия, задержки в выполнении реформ и проблемы функционирования государственных институтов сдерживают ее европейскую интеграцию.

Косово – остается потенциальным кандидатом на членство в ЕС. Внутренний политический кризис и проблемы функционирования парламента сдерживали проведение реформ. Дополнительным препятствием остается отсутствие прогресса в нормализации отношений с Сербией. Независимость Косово до сих пор не признают пять государств Евросоюза.

Сербия – в течение длительного времени не открывала новых переговорных кластеров. ЕС выражал обеспокоенность состоянием верховенства права, борьбой с коррупцией и отношениями с Косово. После досрочных парламентских выборов 25 октября 2026 года Евросоюз призвал к формированию новой власти и решению ключевых проблем, необходимых для продвижения к членству.

Грузия – находится в состоянии фактического приостановления процесса вступления в ЕС. Причиной стали проблемы с соблюдением демократических стандартов, законодательные ограничения деятельности гражданского общества и вопросы защиты основных прав. Хотя Грузия формально сохраняет статус кандидата, дальнейшее сближение с Евросоюзом будет зависеть от изменения ситуации в сфере демократии и верховенства права.

Турция – остается кандидатом на членство, однако переговоры о вступлении фактически находятся в состоянии стагнации с 2018 года. Основными препятствиями остаются проблемы с верховенством права, независимостью судебной системы, соблюдением основных прав и свобод, а также нерешенные вопросы в отношениях с государствами-членами ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква подчеркнул, что Украина планирует продолжать евроинтеграцию вместе с Молдовой.

Напомним, правительство и Европейская комиссия создали Task Force (рабочую группу) на раннем этапе для того, чтобы обеспечить в течение нескольких месяцев принятие законопроектов по верховенству права и борьбе с коррупцией.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": "Мир" с Венгрией, поддержка Польши и план реформ: первое интервью вице-премьера по евроинтеграции.