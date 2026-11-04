Україна та Польща повідомили про початок пошукових досліджень на Тернопільщині
Український інститут національної пам’яті повідомив про початок пошукових досліджень останків мешканців колишнього села Пужники, що на Тернопільщині.
Про це УІНП повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".
Як повідомляється, пошукові дослідження будуть тривати з 4 по 10 листопада.
Дослідження здійснюватиме товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" за участі польських фахівців – співробітників Поморського медичного університету в Щецині, а також представників фундації "Свобода і Демократія", Інституту національної пам’яті Республіки Польща.
Наголошується, що пошукові дослідження є частиною виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.
Український інститут національної пам’яті залучив до досліджень фахівців івано-франківського комунального підприємства "Пам’ять" для забезпечення фахового нагляду та консультування при проведенні робіт.
Як пише RMF24, Мацей Данцевич із Фонду "Свобода і Демократія" розповів, що з’явилися нові свідчення, зокрема від жінки, якій на той час було 10 років і яка мешкала в Пужниках. За її словами, вона бачила, як ховали жертв.
"Яма, на її думку, має бути між церквою та кладовищем. Це територія, яку ми ще не досліджували. Вона пам’ятає вози чи сани з людьми, які кудись їхали і зупинилися саме між церквою та кладовищем", – сказав він.
Зазначається, що команди також отримали дозвіл від військових органів на сканування цієї території за допомогою спеціального електронного пристрою, що має допомогти в подальших пошуках.
Пужники – колишнє село на Тернопільщині, де в період між світовими війнами компактно мешкали представники польського етносу. У лютому 1945 року Пужники зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, частина мешканців села трагічно загинула, а саме село було спалене.
У червні 1945 року мешканців Пужників було переселено до Польщі (населені пункти Немисловіце та Ратовіце). У 1949 році радянська влада ліквідувала село. Територія колишнього села Пужники надалі залишалася незаселеною і поступово заросла лісовими насадженнями.
У квітні – травні 2025 року відбулися ексгумаційні дослідження. У їх ході знайдено останки 42 осіб, а у вересні 2025 року їх перепоховали на території старого кладовища колишнього села Пужники.
Наприкінці жовтня 2026 року у Польщі українська експедиція завершила пошукові дослідження в селі Ласків Люблінського воєводства, за підсумками яких, за попередніми оцінками, виявили останки понад 40 осіб.