Украина и Польша сообщили о начале поисковых работ в Тернопольской области

Украинский институт национальной памяти сообщил о начале поисковых работ по обнаружению останков жителей бывшего села Пужники в Тернопольской области.

Об этом УИНП сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как сообщается, поисковые работы будут проходить с 4 по 10 ноября.

Исследования будет проводить общество с ограниченной ответственностью "Специализированное учреждение "Волынские древности" при участии польских специалистов – сотрудников Поморского медицинского университета в Щецине, а также представителей фонда "Свобода и Демократия" и Института национальной памяти Республики Польша.

Отмечается, что поисковые исследования являются частью выполнения договоренностей, достигнутых по итогам деятельности Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойного захоронения.

Украинский институт национальной памяти привлек к исследованиям специалистов Ивано-Франковского коммунального предприятия "Память" для обеспечения профессионального надзора и консультирования при проведении работ.

Как пишет RMF24, Мацей Данцевич из Фонда "Свобода и Демократия" рассказал, что появились новые свидетельства, в частности от женщины, которой в то время было 10 лет и которая жила в Пужниках. По её словам, она видела, как хоронили жертв.

"Яма, по её мнению, должна находиться между церковью и кладбищем. Это территория, которую мы еще не исследовали. Она помнит повозки или сани с людьми, которые куда-то ехали и остановились именно между церковью и кладбищем", – сказал он.

Отмечается, что команды также получили разрешение от военных органов на сканирование этой территории с помощью специального электронного устройства, которое должно помочь в дальнейших поисках.

Пужники – бывшее село в Тернопольской области, где в период между мировыми войнами компактно проживали представители польского этноса. В феврале 1945 года Пужники подверглись вооруженному нападению. По данным архивных источников, часть жителей села трагически погибла, а само село было сожжено.

В июне 1945 года жителей Пужников переселили в Польшу (населённые пункты Немисловице и Ратовице). В 1949 году советские власти ликвидировали село. Территория бывшего села Пужники в дальнейшем оставалась незаселённой и постепенно заросла лесными насаждениями.

В апреле – мае 2025 года были проведены эксгумационные исследования. В ходе них были найдены останки 42 человек, а в сентябре 2025 года их перезахоронили на территории старого кладбища бывшего села Пужники.

В конце октября 2026 года в Польше украинская экспедиция завершила поисковые исследования в селе Ласков Люблинского воеводства, по итогам которых, по предварительным оценкам, обнаружили останки более 40 человек.