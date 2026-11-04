Отчет о расширении засчитал Украине рекордное для нее сближение с ЕС, несмотря на низкий темп реформ

Отчет о расширении, обнародованный Еврокомиссией, показал наибольший за всю историю прогресс Украины, хотя темпы реформ снизились.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" Меньше реформ, больше успеха: что пообещал ЕС Украине на 2027 год и откуда взялся оптимизм.

Последний отчет Еврокомиссии можно назвать самым успешным для Украины за все четыре года, в той мере, в какой он касается нашей страны.

"Мы еще никогда не достигали такого прогресса в признании Еврокомиссией нашего уровня готовности к членству, как сейчас. Прогресс до сих пор не является достаточным для государства, претендующего на вступление через несколько лет, но он больше, чем когда-либо: суммарная оценка по 33 главам поднялась на 4,5 балла, по полбалла за каждую из 9 глав", – говорится в статье.

Как отмечается, до сих пор максимальный рост, который Украина демонстрировала за год, составлял 2,5 балла.

"Однако парадоксально, что этот самый большой для Украины рост произошел на фоне откровенно слабого прогресса. Еврокомиссия констатирует, что по восьми главам темпы реформ существенно сократились даже по сравнению с 2025 годом, хотя в прошлом году также уже звучали замечания относительно скорости реформ", – напоминает статья.

Как сообщалось, повышение Еврокомиссией оценки прогресса Украины на пути в ЕС, особенно в сфере борьбы с коррупцией, произошло не благодаря, а вопреки действиям властей.

"Это – еще одно изобретение Брюсселя, и оно вполне обосновано. Еврокомиссия постоянно повторяет, что вступление в ЕС – это задача не только президента, или правительства, или Верховной Рады, а всей Украины, всех слоев общества. И именно это создало основу для положительных оценок", – говорится в статье.

Кроме того, чтобы "добыть" хорошую оценку для Украины по разделам 23 и 24, пришлось учесть реформы, которые были осуществлены уже осенью (хотя обычно отчет основывается на оценках результатов с 1 сентября прошлого по 1 сентября текущего года).

Европейская комиссия в среду, 4 ноября 2026 года, представила ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза (Enlargement Package 2026), в котором оценила прогресс десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС: Украина вошла в четверку государств, демонстрирующих наибольший прогресс.