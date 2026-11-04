Как Трамп потерпел разгромное поражение на выборах и увеличилось ли число друзей Украины в Конгрессе

Американские выборы, за которыми следил весь мир, оправдали предварительные прогнозы – Республиканская партия Дональда Трампа потерпела сокрушительное поражение. О потере республиканцами обеих палат стало известно уже через несколько часов после закрытия избирательных участков. И даже больше – они теряют те штаты, где десятилетиями побеждали только "красные".

Об основных итогах выборов, а также о "друзьях Украины" в новом Конгрессе читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Ковальчук Плохо для Трампа, хорошо для Киева: как выборы меняют состав Конгресса и что это означает для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

В США о победе демократов на выборах в Сенат стало известно еще поздно вечером 3 ноября. То есть практически сразу после завершения голосования.

По состоянию на середину дня 4 ноября в США еще продолжают подсчитывать бюллетени, но, скорее всего, демократы получили 54 места из необходимых для большинства 51. Республиканскую партию будут представлять 44 сенатора. Еще два места остаются неопределенными – в Миссисипи и на Аляске, где у представителей двух партий минимальный разрыв в голосах. Впрочем, они уже не станут решающими.

На выборах в Сенат Демократическая партия сумела не только получить необходимый прирост в четыре места, но и "перекрасить" в синий цвет самые республиканские штаты – Канзас, Техас, Огайо, Северную и Южную Каролины.

Если в Сенат на этот раз переизбиралась треть законодателей, то в Палату представителей – все.

Победа демократов на выборах в эту палату была фактически гарантирована. Для получения большинства им нужно было завоевать всего три новых места. Похоже, что "синие" в итоге завоевали в нижней палате Конгресса 228 мест из необходимых им 218.

И в Сенате, и в Палате представителей грядут большие изменения в руководстве. И они обещают быть позитивными для Украины. Да и в целом баланс сил в пользу проукраинских сил в Конгрессе должен улучшиться.

После принесения присяги обновленным Конгрессом 3 января 2027 года обе палаты ждет смена руководства.

Сенат, как и ожидалось, возглавит Чак Шумер, что является хорошей новостью для Украины.

Помимо него в Сенат были избраны или переизбраны еще ряд явных сторонников Киева. Например, Шеррод Браун, Крис Кунс, Абдул Эль-Сейд, Крис Паппас.

Палату представителей также ждут большие перемены, и для Украины они выглядят вполне позитивными.

Скорее всего, после 3 января палату возглавит лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. Он является последовательным сторонником Украины и критиком ослабления санкций против России.

Ключевой для Украины комитет – по иностранным делам – вероятно, возглавит переизбранный демократ от Нью-Йорка Грегори Микс. Микс известен своими многочисленными инициативами в пользу Украины.

В Палату также переизбрались демократка украинского происхождения Марси Каптур и конгрессмен-демократ украинского происхождения Евгений Виндман.

Но не только демократы. В Палату, скорее всего, возвращается проукраинский республиканец – Джо Уилсон из Южной Каролины.

Неожиданно, но вечером 3 ноября президент США заявил, что признает результаты выборов и будет сотрудничать с демократами.

Это явный намек на его право вето, способное заблокировать любую законодательную инициативу демократического большинства в Конгрессе. Собственно, Трамп за несколько дней до выборов объявил, что в случае победы демократов ему придётся стать "мистером Вето".

Но полномочия Трампа не безграничны – так же, как и полномочия Конгресса не являются лишь декорацией. Ключевой инструмент в руках законодателей – бюджет, способный стать рычагом влияния на Белый дом. Тогда администрации придется искать точки соприкосновения в переговорах с Конгрессом.

Нельзя исключать, что и вопросы Украины могут стать элементом такого торга в спорах между законодателями-демократами и республиканской администрацией. Но двухпартийная поддержка, сохранившаяся в новом составе Конгресса, дает основания надеяться, что "украинский вопрос" все-таки не станет разменной монетой.

Подробнее – в материале Ольги Ковальчук Плохо для Трампа, хорошо для Киева: как выборы меняют состав Конгресса и что это означает для Украины.