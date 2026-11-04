В Польше строят завод по производству ракетных боеприпасов

В среду, 4 ноября, в Польше начали строительство нового завода, который будет производить, в частности, ракетные снаряды, предназначенные для пусковых установок HOMAR-K.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сайт Министерства обороны Польши.

В правительстве Польши надеются, что завод сможет производить ракеты в больших объемах, а также обеспечит рабочие места для 200 человек. Строительство завода стало результатом польско-корейского партнерства.

"Опыт войны в Украине однозначно показывает, какое важное значение на современном поле боя имеют ракетная артиллерия, точное поражение целей и обеспечение достаточного количества боеприпасов. Даже самые современные системы вооружения не могут в полной мере выполнять свои задачи без стабильных и надежных поставок. Эта инвестиция позволит лучше обеспечить потребности Вооруженных сил Польши", – заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Ракеты, которые будут производиться на заводе, будут использоваться как для обеспечения потребностей Вооруженных сил Польши, так и для экспорта в страны-союзники.

Напомним, в Польше создадут центр технического обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot.

Центр будет отвечать за техническое обслуживание, осмотры и поддержание боеготовности ракет, используемых странами НАТО, а не за их производство.