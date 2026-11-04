Матернова рассказала, почему отчет о расширении является отличным для Украины

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что отчет о расширении, обнародованный Еврокомиссией, является не только важным, но и отличным для Украины.

Об этом она сказала во время общения с журналистами после официальной церемонии передачи отчета Украине, передает "Европейская правда".

Матернова отметила, что есть несколько причин считать последний отчет не только важным, но и замечательным.

"Во-первых, несмотря на ужасную российскую агрессию – не только агрессию, но и эскалацию с конца лета даже в столице, Киеве, – Украина твердо идет по пути расширения как одна из четырех лидеров", – сказала она.

Второе сообщение, по ее словам, заключается в том, что у Украины теперь есть "дорожная карта", которую обещали в середине октября. В настоящее время существуют "дорожные карты" для четырёх лидеров. Черногория является лидером с конкретными датами, а Албания, Молдова и Украина имеют описательные "дорожные карты", очерчивающие ожидаемый прогресс на ближайшие 12 месяцев.



"В каждом разделе и в каждой сфере, которую мы рассматриваем, наблюдается прогресс. От очень значительного прогресса в одном из разделов, касающихся внешней политики и безопасности, до ряда разделов с хорошим прогрессом, прогрессом и ограниченным прогрессом. Но, как я уже говорила, гибридный автомобиль – это всё-таки автомобиль. Поэтому ограниченный прогресс – это всё равно прогресс", – отметила Матернова.

Также она подчеркнула, что ни в одной из сфер не наблюдается регресса.

По её словам, сам факт того, что Украина не отстаёт от других лидеров, является выдающимся достижением.

"Конечно, есть проблемы и вызовы, с которыми приходится сталкиваться ежедневно, и отчет достаточно объективен – как в отношении положительных моментов, так и в отношении сфер, требующих совершенствования, а также в отношении тех направлений, где фактически определены условия и внутренние ориентиры. Это сделано для того, чтобы работа шла более плавно и быстро, а также для ее ускорения", – добавила посол.

Европейская комиссия в среду, 4 ноября 2026 года, представила ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза (Enlargement Package 2026), в котором оценила прогресс десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС: Украина вошла в четверку государств, демонстрирующих наибольший прогресс.

Как сообщалось, повышение оценки Еврокомиссией прогресса Украины на пути в ЕС, особенно в сфере борьбы с коррупцией, произошло не благодаря, а вопреки действиям властей.

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