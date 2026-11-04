Испания просит ЕС оказать помощь в расследовании катастрофы в Толедо

Испанские следователи, занимающиеся расследованием обстоятельств железнодорожной аварии в Урди в провинции Толедо, в среду, 4 ноября, обратились за помощью к Европейскому агентству по железным дорогам.

Об этом пишет El Pais, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас сообщил, что агентство окажет необходимую помощь, но расследование останется под контролем и руководством испанских следователей.

Цицикостас также выразил обеспокоенность по поводу последствий, которые могут иметь для доверия пассажиров две крупные железнодорожные аварии, произошедшие в Испании за последний год.

В последние годы Европейская комиссия делает ставку на развитие железнодорожного транспорта как средства передвижения, чтобы продвинуться в достижении своих целей по электрификации экономики и, таким образом, сократить выбросы углерода в атмосферу. Поэтому аварии на высокоскоростных линиях, которые на средних расстояниях могут стать альтернативой авиаперелетам, наносят ущерб этой стратегии.

Поэтому, по словам еврокомиссара, необходимо усилить полномочия Европейского агентства по железным дорогам, чтобы оно могло реально участвовать в решении вопросов безопасности.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

По последним данным, жертвами аварии стали 74 человека.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.