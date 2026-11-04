Черногория и Албания хотят поддержки НАТО в борьбе с российской дезинформацией

Министры обороны Черногории и Албании хотят, чтобы НАТО направило экспертов для оказания помощи в противодействии растущей российской дезинформации, поскольку Москва усиливает гибридные атаки по всей Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В отдельных интервью министр обороны Черногории Драган Крапович и его албанский коллега Эрмал Нуфи заявили, что альянс должен усилить свою поддержку, поскольку они сталкиваются с кампаниями в социальных сетях, которые, по их мнению, направлены на дестабилизацию балканских стран.

"Россия постоянно проводит… информационные кампании, направленные на уязвимые места черногорского и других обществ на Западных Балканах", – сказал Крапович.

Этот призыв прозвучал в критический момент, поскольку Подгорица стремится присоединиться к ЕС к 2028 году, а Тирана – к концу этого десятилетия. Кроме того, летом 2027 года в Черногории должны состояться парламентские выборы, а в Албании – местные выборы в мае. Министры обеих стран четко заявляют, что им нужна помощь в противодействии операциям влияния в интернете.

Союзники по НАТО впервые договорились о создании групп реагирования на гибридные угрозы в 2018 году. Антонио Миссироли, бывший заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов в сфере безопасности, отметил, что такая группа обычно состоит из около десятка экспертов, командированных правительствами стран-членов. Они помогают координировать меры реагирования, отслеживать угрозы и демонстрировать политическую поддержку.

"Очевидно, что наши возможности в плане модернизации оборудования, кадрового потенциала, административных ресурсов и потенциала стратегических коммуникаций еще не развиты", – отметил черногорский министр.

Нуфи заявил, что НАТО должно быть "более активным в поиске путей противодействия злоумышленникам в интернете, устанавливая протоколы в странах-членах НАТО – и располагая группами реагирования, готовыми помочь любой стране, которая в этом нуждается".

Однако эта дискуссия приобрела политическую окраску в Албании, где премьер-министр Эди Рама обвинил Россию и Иран в разжигании антикоррупционных протестов, охвативших страну с мая.

Нуфи отметил, что за последний год в Тиране наблюдался рост количества кампаний в социальных сетях, которые "подпитывают ненависть и гнев". Он добавил, что существуют "организации, опосредованно связанные с Россией. Мы видели их взаимодействие в интернете".

"НАТО должно внимательнее присмотреться к этому вопросу", – сказал он.

И Россия, и Иран отрицали какую-либо причастность к протестному движению.

Напомним, в прошлом месяце полиция задержала ведущего прокремлевского военного блогера Михаила Звинчука по подозрению в распространении российского влияния.

Крапович отметил, что выборы 2027 года в Черногории принесут еще больше подобных вызовов. Он также призвал к тому, чтобы страну посещало больше высокопоставленных чиновников НАТО, отметив, что это подчеркнуло бы важность Черногории для альянса.

Напомним, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский назвал социальные сети "молчаливыми союзниками" России в цифровой войне, пригрозив им штрафами за игнорирование требований польского правительства.