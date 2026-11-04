Глава МВД Литвы объяснил, почему трое украинцев были признаны угрозой национальной безопасности

После сообщения Департамента государственной безопасности Литвы о том, что трое граждан Украины, выполнявших задания вражеских разведывательных служб, признаны угрозой национальной безопасности Литвы и высланы из страны, министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что такая деятельность несовместима с законным пребыванием в Литве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам министра, обвиняемые украинцы занимались съемкой стратегических объектов.

"Они собирали информацию о стратегических объектах, снимали их. Это несовместимо с законным пребыванием в Литве и представляет собой деятельность, направленную против интересов Литвы, поэтому и были приняты такие решения", – заявил Кателинас журналистам в правительстве.

"Вероятно, собранную информацию впоследствии можно использовать для саботажа или создания других угроз", – добавил он.

По словам министра, вербовка людей обычно происходит через переписку в различных приложениях.

"Это часто происходит в различных приложениях, в так называемых чатах, где устанавливают контакт с человеком и предлагают определенное вознаграждение. Человек соглашается заниматься такой деятельностью, и в результате мы оказываемся в такой ситуации, как сейчас", – сказал он.

Вместе с тем Кателинас пока не располагает информацией о том, были ли лица, признанные угрозой национальной безопасности, уже высланы из Литвы.

"Не могу уточнить, это нужно выяснять в Департаменте миграции – когда эти действия будут выполнены или, возможно, уже выполнены", – сказал министр.

"Сейчас не могу это комментировать, новость действительно совсем свежая, такой точной информации у меня нет", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Литва выслала трех граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий "враждебных" иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение.

Недавно полиция немецкой земли Бранденбург арестовала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России.

В начале августа в Германии арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.