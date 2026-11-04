Мерц считает, что Трамп и впредь будет обходить Конгресс

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что Трамп в течение последних двух лет своего президентства будет продолжать обходить Палату представителей и Сенат США, издавая исполнительные указы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Канцлер Германии считает, что победа демократов на промежуточных выборах в США мало на что повлияет.

"В течение последних двух лет Трамп в основном управлял страной, не советуясь с Конгрессом. Почему сейчас ситуация должна быть иной?" – сказал Мерц во время экономического форума левоцентристской Социал-демократической партии.

Немецкий канцлер отметил, что не слишком "в восторге" от победы демократов на промежуточных выборах.

"Изменения коснутся бюджетного планирования – и, конечно, планирования в сфере вооруженных сил", – продолжил Мерц.

Конституция США предоставляет Конгрессу право распоряжаться государственным бюджетом. Конгресс также может влиять на военные вопросы, такие как численность войск в Европе.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Трамп заявил, что признает результаты выборов и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

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