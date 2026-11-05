Немецкая прокуратура расследует внезапную смерть вице-премьера Баварии

Министр экономики и заместитель премьер-министра немецкой земли Баварии Губерт Айвангер был найден мертвым в берлинском отеле.

Об этом сообщает Die Welt, передает "Европейская правда".

55-летнего лидера партии "Свободные демократы" обнаружили мертвым в отеле Neuer Fritz вечером 4 ноября. В тот же день он должен был выступить с речью на открытии берлинского офиса своей партии, однако отменил мероприятие по состоянию здоровья.

Берлинская прокуратура и отдел по расследованию убийств Берлинского земельного управления криминальной полиции начали расследование обстоятельств смерти политика. Цель состоит в том, чтобы "установить конкретную причину и обстоятельства смерти и исключить любое возможное противоправное действие", пояснили следователи.

Айвангер занимал пост министра экономики в кабинете Маркуса Зёдера (ХСС), а также был его заместителем.

Напомним, на днях в Монако задержали гражданина Украины по делу о смерти 29-летнего Антуана де Масси – члена княжеской семьи, который был найден мертвым в конце октября.

В августе в Варшаве нашли мертвым в квартире российского оппозиционера Сергея Власенко. Экспертиза не выявила травм, которые могли бы свидетельствовать о действиях третьих лиц.