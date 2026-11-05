Швейцария присоединилась к 21-му пакету санкций Евросоюза против России

Швейцария ввела меры 21-го пакета санкций Европейского Союза против России и Беларуси: ограничения предусматривают замораживание активов сотен лиц и организаций, запрет на сотрудничество с рядом банков и ужесточение экспортного контроля.

Об этом 4 ноября сообщил Федеральный совет Швейцарии, передает "Европейская правда".

Всего под замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов попали еще 254 лица, компании и организации. Им также запретили въезд в Швейцарию и транзит через ее территорию.

В торговом секторе усиленные меры экспортного контроля распространили на 41 компанию, в том числе из третьих стран. Ограничения касаются товаров и технологий, которые могут способствовать укреплению военного и промышленного потенциала России, в частности её аэрокосмической отрасли и производства беспилотников.

Швейцария также ввела запрет на транзакции с участием различных компаний и организаций. К ним относятся 33 российских банка, один банк из третьей страны, 17 финансовых учреждений и поставщиков криптовалютных услуг, пять компаний из третьих стран, а также четыре российских аэропорта и два российских порта.

Также под санкции попало еще 41 судно, связанное с российским "теневым флотом".

В то же время в заявлении подчеркнули, что Швейцария решила не включать в санкционный список двух российских граждан. Впрочем, не указывается, о ком именно идет речь.

Также отмечено, что ещё 14 компаний из третьих стран пока не подпадают под усиленные меры экспортного контроля.

Новые меры коснулись и энергетического сектора. В частности, введена обязательная отчётность о продаже или передаче права собственности на танкеры для перевозки сжиженного природного газа третьим странам. Ожидается, что это должно помочь предотвратить обход санкций.

В то же время Швейцария продлила действие исключения из запрета на транспортировку российской сырой нефти и оказание связанных с этим услуг для отдельных партий нефти, поставляемых в Японию. Оно будет действовать до 31 марта 2028 года.

Кроме того, Федеральный совет предусмотрел дополнительную правовую защиту швейцарских компаний и граждан от решений российских судов, а также расширил исключения, позволяющие упорядоченно прекращать хозяйственную деятельность в России.

В контексте того, что Швейцария решила не включать в санкционный список двух российских граждан, стоит отметить, что 22 сентября Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключила из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Подробности в статье "Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину".