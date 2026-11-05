Три самолета, следовавшие в Болгарию, получили сообщение об угрозе взрыва

Три самолета, выполнявшие рейсы в столицу Болгарии, получили сообщение об угрозе взрыва, но смогли благополучно приземлиться.

Об этом сообщает Nova, передает "Европейская правда".

Два самолета, вылетевшие из Копенгагена и Мадрида, достигли конечного пункта назначения – аэропорта в Софии. Третий самолет, следовавший из Лондона, был перенаправлен в Пловдив, сообщили в болгарском Министерстве транспорта.

Все три рейса выполнялись компанией Ryanair и были гражданскими.

В связи с сообщением о потенциальной угрозе взрыва были активированы процедуры безопасности. В аэропортах Софии и Пловдива проводятся проверки. На данный момент официальной информации об обнаружении взрывных устройств нет.

В четверг, 5 ноября, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Дублина в Рим, был перенаправлен на авиабазу в Нормандии из-за сообщения об угрозе взрыва на борту.

Отметим, что пять различных сообщений о взрывчатке на борту пяти европейских авиарейсов поступили вечером 2 ноября и в течение дня 3 ноября.

В конце октября в аэропорту Кишинева эвакуировали пассажиров и сотрудников после сообщения о якобы заложенной бомбе.