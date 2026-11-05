Три самолета, следовавшие в Болгарию, получили сообщение об угрозе взрыва
Три самолета, выполнявшие рейсы в столицу Болгарии, получили сообщение об угрозе взрыва, но смогли благополучно приземлиться.
Об этом сообщает Nova, передает "Европейская правда".
Два самолета, вылетевшие из Копенгагена и Мадрида, достигли конечного пункта назначения – аэропорта в Софии. Третий самолет, следовавший из Лондона, был перенаправлен в Пловдив, сообщили в болгарском Министерстве транспорта.
Все три рейса выполнялись компанией Ryanair и были гражданскими.
В связи с сообщением о потенциальной угрозе взрыва были активированы процедуры безопасности. В аэропортах Софии и Пловдива проводятся проверки. На данный момент официальной информации об обнаружении взрывных устройств нет.
В четверг, 5 ноября, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Дублина в Рим, был перенаправлен на авиабазу в Нормандии из-за сообщения об угрозе взрыва на борту.
Отметим, что пять различных сообщений о взрывчатке на борту пяти европейских авиарейсов поступили вечером 2 ноября и в течение дня 3 ноября.
В конце октября в аэропорту Кишинева эвакуировали пассажиров и сотрудников после сообщения о якобы заложенной бомбе.