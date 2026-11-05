Самолет рейса Варшава-Брюссель получил сообщение о взрывчатке

Самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Брюссель, благополучно приземлился в бельгийском аэропорту после получения сообщения об угрозе взрыва.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает VRT со ссылкой на пресс-службу аэропорта Брюсселя.

Сообщение об угрозе взрыва на самолете, вылетевшем из Варшавы, поступило в четверг перед запланированной посадкой в Брюсселе. В соответствии с процедурой федеральная полиция Бельгии немедленно провела анализ рисков.

"После проверки федеральной полицией выяснилось, что дополнительных мер принимать не нужно. Самолет тем временем благополучно приземлился", – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Хотя ситуация была быстро урегулирована, полиция сообщает, что продолжается расследование возможной связи с предыдущими подобными инцидентами на этой неделе.

В четверг, 5 ноября, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Дублина в Рим, был перенаправлен на авиабазу в Нормандии из-за сообщения об угрозе взрыва на борту.

В тот же день три самолета, выполнявшие рейсы в столицу Болгарии, получили сообщения об угрозе взрыва, но смогли благополучно приземлиться.

Отметим, что пять различных сообщений о взрывчатке на борту пяти европейских авиарейсов поступили вечером 2 ноября и в течение дня 3 ноября.