СМИ: Италия завершает подготовку нового пакета военной помощи Украине

Италия завершает подготовку нового пакета военной помощи для Украины, и министр обороны Гвидо Крозетто представит его депутатам на следующей неделе.

Об этом агентству Reuters сообщили два осведомлённых собеседника, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, ожидается, что этот пакет – 13-й транш военной помощи Италии со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году – будет утвержден после того, как 10 ноября Крозетто проинформирует парламентский комитет по вопросам разведки и безопасности COPASIR.

По словам собеседников, хотя содержание пакета останется засекреченным, в него могут войти ракеты-перехватчики Aster для системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Напомним, 26 октября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что для Украины уже готов новый пакет военной помощи.

В то же время 28 октября СМИ писали, что 13-й пакет итальянской военной помощи Украине остается в подвешенном состоянии, а премьер-министр Джорджа Мелони ожидает промежуточных выборов в США, прежде чем разблокировать этот вопрос.

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