Зеленский встретился в Мадриде со своим португальским коллегой

Президент Владимир Зеленский встретился в Мадриде с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру.

Об этом он сообщил в соцсетях в четверг, 5 ноября, пишет "Европейская правда".

В ходе встречи они обсудили, как Португалия может поддержать украинскую энергосистему, а также обеспечить защиту жизни в стране.

Также президенты обсудили возможности совместного производства оружия. Зеленский выразил надежду на то, что будут предприняты новые шаги в поддержку Украины.

"Поблагодарил за соболезнования в связи с российским ударом по обычной школе в Комишувасе, где люди получали гуманитарную помощь. Уже четвертые сутки там продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент известно, что погибли 43 человека", – добавил украинский президент.

Как сообщалось, 4 ноября Зеленский прибыл с визитом в столицу Испании Мадрид.

Напомним, во вторник, 3 ноября, Зеленский с командой прибыл в Берлин. Там он провел встречи с канцлером Фридрихом Мерцем, президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а также с председателем Бундестага Юлией Клёкнер.