Активисты по всей Европе готовятся к двухдневным акциям протеста против дата-центров

На этой неделе протестующие по всей Европе планируют провести двухдневную акцию против центров обработки данных, в рамках которой состоятся демонстрации в 15 странах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что более 100 групп объединяются для проведения акций под лозунгом "Стоп грязным центрам обработки данных" в пятницу и субботу. Они призывают к введению моратория на крупные проекты.

Среди организаций, поддерживающих протесты, – "Друзья Земли", "Гринпис" и "Фоксглоув" – лондонская кампания за "более справедливое технологическое будущее".

В течение этих двух дней запланированы следующие акции: протест у здания польского парламента в Варшаве; марш в Дублине; демонстрация у дата-центра Microsoft в Дании; "образовательная акция" возле места запланированного строительства центра обработки данных в Амстердаме; а также мероприятие в районе Брик-Лейн на востоке Лондона, где проект строительства центра обработки данных встретил сопротивление местных жителей.

На промежуточных выборах в США на этой неделе противники дата-центров стали одними из главных победителей в рядах Демократической партии.

Ключевым фактором сопротивления против центров обработки данных является их влияние на окружающую среду. Согласно исследованию немецкого Öko-Institut, к 2030 году выбросы углекислого газа от центров обработки данных искусственного интеллекта будут в шесть раз больше, чем в 2023 году.

В рамках общеевропейской кампании перечислены различные социальные последствия: от влияния чат-ботов на психическое здоровье до угрозы сокращения рабочих мест из-за искусственного интеллекта и приоритета, отдаваемого центрам обработки данных перед жильем.

Технологическая отрасль утверждает, что центры обработки данных создают рабочие места на этапах строительства и эксплуатации, а также стимулируют экономический рост, поддерживая развитие и внедрение искусственного интеллекта.

Напомним, Финляндия возбудила уголовное дело из-за вырубки леса для строительства дата-центров Google.

В сентябре в австрийском городке прошли протесты против строительства центра обработки данных Google.