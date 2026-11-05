СМИ: Мерц и фон дер Ляйен спорят об "ассоциированном члене", Берлин держит термин для Украины

Берлин и Брюссель находятся в споре по поводу предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Канаде статус "ассоциированного члена" ЕС, причем напряженность усилилась после того, как глава Комиссии выдвинула эту идею на саммите в Монреале – Германия продолжает предлагать этот термин для Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники среди дипломатов, сообщает "Европейская правда".

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал статус "ассоциированного члена" для Украины. После того как эту идею категорически отклонили, в том числе и сам Киев, официальные лица в Берлине рассматривают настойчивые требования фон дер Ляйен об использовании этого термина в отношении Канады как упрек в адрес инициативы немецкого канцлера.

Проблема заключается в том, что определение термина, предложенное Урсулой фон дер Ляйен в отношении Канады, делает невозможным предоставление такого статуса Украине, отметили два дипломата ЕС.

Как сообщает издание, пока ни Берлин, ни Брюссель не идут на уступки в вопросе "ассоциированного члена", о чем шла речь на встрече послов ЕС в среду, 4 ноября. Ведь Германия не отказалась от идеи оставить такую возможность для Украины.

Спор по поводу формулировки иллюстрирует растущий раскол между Мерцем и фон дер Ляйен по поводу того, как следует управлять блоком, считает издание.

В частности, Берлин заявил, что не одобрит следующий долгосрочный бюджет ЕС, предложенный Еврокомиссией на сумму около 2 трлн евро, если из общей суммы не будут сокращены "сотни миллиардов". А предложение фон дер Ляйен о создании Европейского совета безопасности не нашло поддержки в Германии, где правительство выбрало отдельный формат сотрудничества с Францией и Великобританией для обсуждения чувствительных вопросов, связанных с Украиной.

Ранее сообщалось, что Германия, Франция и как минимум шесть других стран-членов ЕС выступили против использования термина "ассоциированное членство" для обозначения углубленных связей блока с Канадой.

Напомним, еще в мае канцлер Германии Фридрих Мерц в письме к лидерам стран блока предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" без права голоса на период ее переговоров о вступлении.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое предложение несправедливым.

Подробнее об этом читайте в статье: В ЕС без гарантий и преимуществ. Почему идея "ассоциированного членства" не подходит Украине.